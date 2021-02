Jolanda De Rienzo fa impazzire i suoi followers condividendo una foto pazzesca in cui indossa un intimo da sogno.

Jolanda De Rienzo è una giornalista e conduttrice molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. La napoletana raggiunse la popolarità lavorando per alcuni programmi calcistici su ‘Sportitalia’. La classe 1984 presenta spesso trasmissioni che trattano la squadra del suo cuore, il Napoli. La 37enne, qualche anno fa, ebbe un acceso diverbio in diretta con Walter De Maggio: abbandonò lo studio di Goal Show in quella occasione per non fare più ritorno.

Jolanda è amatissima anche sui social network. La giornalista ama pubblicare scatti fantascientifici e piccanti in cui mette in mostra le sue curve da sogno. La nativa di Napoli è dotata di un fisico mostruoso e le sue forme non passano mai inosservate. La De Rienzo, poco fa, ha deliziato la sua platea postando una fotografia da infarto.

Jolanda De Rienzo pazzesca in intimo: lato A da infarto

Jolanda, poco fa, ha mandato in tilt il mondo dei social network postando una foto da arresto cardiocircolatorio. La giornalista indossa soltanto l’intimo e le sue curve mozzafiato sono decisamente in bella mostra. Il suo décolleté è più esplosivo che mai e lascia tutti a bocca aperta. La bellezza del suo viso illumina Instagram. La classe 1984 è dotata di una sensualità fuori dal comune.

La De Rienzo ha scritto un messaggio alquanto profondo nella didascalia. “Di queste splendide foto del servizio fotografico ne ho pubblicate solo una parte… perché non mi accettavo. Ero abituata ad un fisico snello, allenato e quelle “burrosità” non riuscivo ad accettarle. Così ho tenuto le mani sul ventre durante tutte le pose in intimo…ed ho pubblicato altre foto“. La conduttrice ha svelato le mosse per ritornare in forma. “Da quel momento ho deciso di curare la mia alimentazione, nessun sacrifico, solo un nutrizionista che mi ha ascoltata, capita e aiutata. Sono tornata in meno di un anno come prima, anzi, meglio di prima, perché ho capito che avevo accumulato quei chili di troppo per creare una corazza…semplicemente non mi volevo bene. Allora, le persone mi hanno vista “più bella” non perché fossi dimagrita, ma perché avevo ritrovato la mia autostima, l’entusiasmo nel prendermi cura di me”, si legge.

Jolanda, qualche giorno fa, ha mandato in estasi i suoi followers postando una fotografia in cui piazzò il suo décolleté prosperoso in primissimo piano.