Maria Grazia Cucinotta, gli occhi si perdono nella scollatura – FOTO

Maria Grazia Cucinotta, outfit elegante per la bellissima attrice e regista. Ma la scollatura è audace e gli occhi si perdono tra le curve mediterranee.

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più belle del cinema italiano. Garbata, elegante e femme fatale, ogni foto è un’occasione per ammirare la sua sensualità. L’ultimo scatto è di qualche ora fa e la immortala in un selfie spiritoso ma audace. L’attrice messinese infatti manda un grosso bacio ai follower di Instagram, un gesto apprezzato e super ricambiato; leggendo tra i commenti infatti si vede BUONGIORNO TI RICAMBIO IL BACIO💋❤. L’outfit comprende una camicia color oro con tanto di scollatura che crea un piccante vedo e non vedo, un gioco audace che accresce il desiderio verso l’attrice mediterranea. Abbinati alla camicia, i vistosi orecchini dorati. E poi i capelli ad onde che conferiscono movimento.

Maria Grazia Cucinotta, l’invito che non ti aspetti su Instagram

Maria Grazia Cucinotta nella giornata di ieri ha postato uno selfie primaverile: abito rosso, fantasia floreale che rievoca le temperature miti. Tra i tanti commenti, la bellissima attrice riceve una proposta sui social. La giornalista Monica Leofreddi le esprime infatti un desiderio e le fa una richiesta precisa: Buongiorno ! Ti voglio in una delle mie dirette Instagram!!!!!!!. Una richiesta che riceve subito il consenso della Cucinotta, l ❤️❤️❤️quando vuoi. Non resta che aspettare, ne vedremo delle belle.

Ogni foto è un’occasione per celebrare la bellezza della Cucinotta, una bellezza autentica. L’esempio della femminilità Made in Italy, amata e contemplata in tutto il mondo.