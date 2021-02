Random in attesa di Sanremo fa una diretta IG con Vanity Fair

Random sarà uno dei big in gara a Sanremo 2021, il giovane rapper parlerà della sua esperienza oggi in una diretta IG con Vanity Fair

Il rapper Random, uscito niente meno che dalla scuola di Maria De Filippi parteciperà a Sanremo 2021, che si terrà dal 2 al 6 marzo. Il brano del rapper s’intitola “Torno da te”, il brano sarà un’autentica novità sia per lui che per i suoi fan che sono abituati ad ascoltare canzoni molto diverse da questa. Random racconterà di più sulla sua esperienza oggi alle 17 in una diretta IG sulla pagina ufficiale di Vanity Fair.

Random, dal suo primo debutto al Festival di Sanremo

Il giovane rapper napoletano dopo aver frequentato la scuola di Amici di Maria De Filippi, ha esordito con il suo primo album nel 2018, il titolo era “Giovano oro”. In molti lo conoscono per il brano “Chiasso” che ha riscontrato davvero un gran successo, su Youtube ha ottenuto 32 milioni di visualizzazioni. Ad agosto dell’anno scorso è uscito un’altro singolo che ha avuto notevole successo “Sono un bravo ragazzo un pò fuori di testa”, per cui si aggiudica il disco di platino. Più recentemente ha duettato con Federica Carta in un nuovo brano dal titolo Morositas.

Il rapper 19enne ha dunque già ottenuto un discreto successo, considerando appunto la giovanissima età. Questo per lui è solo l’inizio di una carriera che sembra promettente. Sul palco di Sanremo non sarà certo l’unico rapper, a competere per la vittoria c’è Fedez insieme a Francesca Michielin e Maneskin che è molto amato dal pubblico. Si ritrova anche due ex concorrenti di Amici come lui, Annalisa e ovviamente Irama. Certo avrà chi gli darà filo da torcere, ma la sua personalità esuberante e il talento lo contraddistinguono.

Non vediamo l’ora si sentire il suo brano cantato sul palco di Sanremo. L’argomento che tratta è l’amore per la vita che secondo lui andrebbe vissuta come il primo amore. Un accostamento interessante e molto romantico. Staremo a vedere come presenterà questo nuovo brano innovativo per il suo genere.