Salvatore Esposito il duro dal cuore tenero di Gomorra – FOTO

Salvatore Esposito, il cattivo più famoso della tv ha pubblicato sui social uno scatto in cui ancora una volta traspare tutto il suo amore per Napoli

Salvatore Esposito ha tutto per apparire come un vero duro. Fisico corpulento e sguardo deciso è riuscito, grazie alla sua partecipazione alla serie tv Gomorra, ad entrare nell’immaginario collettivo come la perfetta incarnazione del cattivo. Da bravo napoletano che ama Napoli è riuscito a portare sullo schermo la figura di un uomo, Genny Savastano, che rappresenta tutto quello che mina la bellezza di Partenope. Nello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Salvatore si è lasciato ritrarre in bianco e nero con alle spalle la grande contraddizione di Napoli. Nella foto infatti si possono riconoscere facilmente le vele di Scampia, tristemente note alla cronaca, e sullo sfondo la maestosità del Vesuvio. Ad accompagnare lo scatto una frase estremamente significativa di Papa Francesco: “La realtà si capisce meglio non dal centro ma dalle periferie“.

Salvatore Esposito e il successo grazie a Gomorra

Salvatore Esposito è un attore napoletano arrivato al successo dopo una lunga gavetta grazie alla sua interpretazione in Gomorra del boss Genny Savastano. La serie tv ispirata al libro best seller di Roberto Saviano racconta la vita di delinquenti e camorristi che hanno tra i loro interessi primari lo spaccio di droga. La fortunata fiction trasmessa da Sky dipinge una Napoli molto lontana dalla cartolina conosciuta in tutto il mondo e delinea invece gli intrecci e i malaffari di una criminalità sempre più organizzata. In Gomorra Salvatore Esposito dà vita a Gennaro, l’erede della famiglia Savastano presentando al pubblico un personaggio determinato e spietato ma anche capace di grandi e profondi sentimenti.

Dopo ben 4 fortunate e seguitissime stagioni proprio in questi giorni si stanno svolgendo le riprese della quinta serie di Gomorra. Secondo indiscrezioni la data di uscita su Sky dovrebbe essere approssimativamente prevista a fine 2021.