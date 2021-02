Chiara Ferragni mostra ai fan la parte migliore della giornata: è dolcissima

Chiara Ferragni posta un video su Instragram in cui si mostra dolcissima. Tra le sue braccia il piccole Leone.

Dolce come noi mai. Chiara Ferragni si mostra sui social intenta a riempire di attenzioni il suo piccolo Leone. L’influencer più famosa d’Italia, in dolce attesa per la seconda volta, non dimentica di dedicare del tempo al primogenito. Nel reel pubblicato poche ora fa, sulla sua seguitissima pagina Instagram, per un totale di 22,5 milioni di follower, tiene tra le braccia Leo. “La parte migliore della giornata”, la didascalia al post pubblicata dall’influencer.

Subito pioggia di like e dolci commenti da parte dei suoi fan. Anche nelle storie Chiara condivide video che la ritraggono felice insieme al figlio e il marito Fedez. Intanto appaiono anche immagini dedicate al suo lavoro. Svariati gli scatti mostrati dalla Ferragni in queste ore sono legati ai capi della sua linea.

Inoltre in questi giorni l’influencder ha mostrato la nuova camera realizzata per il figlio. Una stanza sulle tonalità del giallo e dell’azzurro. Tra i tanti commenti non mancano le critiche per la presenza di oggetti geometrici e per la sfarzosità del vano, reputato da alcuni hater eccessivo per un bambino.

Chiara Ferragni: documentario in arrivo sulla vita privata della sua famiglia

Nata nel 1989, Chiara è conosciuta a livello planetario per la sua carriera da influencer e imprenditrice digitale. Nel 2009, a seguito di un’intuizione, apre il blog The Blond Salad con il l’aiuto del compagno dell’epoca Riccardo Pozzoli. Da lì parte la sua attività sui social, ancora poco conosciuti al pubblico. Sarà pioniera nell’utilizzo delle piattaforme, a cui ricorre fin da subito come sorta di diario personale. Negli anni ha collaborato con innumerevoli case di moda e lanciato un suo brand personale.

L’amore con il cantante Fedez scoppia nel 2016. Dopo due anni nasce Leone e nel 2018 la coppia si unisce in matrimonio. I coniugi documentano ogni istante della vita sui social mostrandosi sempre affiatata. Nel corso degli ultimi mesi Chiara è al centro dell’attenzione per la seconda gravidanza. Questa volta la cicogna ha portato in casa Ferragnez una femminuccia.

Secondo alcune indiscrezione prossimamente, su Amazon Prime, verrà pubblicato un documentario sulla vita privata della famiglia. Una sorta di reality per mostrare ai fan il lato più spontaneo della coppia.