Daydreamer si ferma, bloccata la programmazione: il motivo

La programmazione della serie Daydreamer è saltata per il 16 febbraio, vediamo il motivo del rinvio e quando sarà mandata in onda

La serie tv da milioni di visualizzazioni su Canale Cinque stava abituando il pubblico italiano alla sua consueta messa in onda serale il martedì sera, ma c’è una brutta sorpresa per i fan del programma. Infatti “Daydreamer – Le Ali del Sogno” non sarà trasmesso come di consueto il prossimo 16 febbraio in prima serata.

Brutto colpo quindi per le fan di Can Yamen che seguono principalmente la serie per vedere l’attore turco che tanto sta scuotendo gli animi del pubblico femminile. Per lui però occhi solo per la sua bella Diletta Leotta con cui ha deciso di uscire allo scoperto pochi giorni fa con uno scatto davvero speciale.

I due sono abbracciati teneramente mentre accarezzano il muso di uno splendido destriero in un maneggio. Diletta ha scritto: “C’era una volta…”. La favola tra i due sembra si stia realizzando e sono in molti a tifare per loro.

Daydreamer salta la programmazione il 16 febbraio. Il motivo

Come spiegato quindi la messa in onda serale della serie tv non sarà trasmessa come di consueto martedì 16 febbraio, ma a quanto pare lo stop si protrarrà fino ad aprile per dare spazio alle partite di calcio trasmesse appunto su Canale Cinque.

Si comincia il 16 febbraio quando alle 21 andrà in onda la partita Barcellona-Paris Saint Germain. Niente disperazione però per le fan di Daydreamer, dovremmo accontentarci invece della messa programmazione nel quotidiano, tutti i giorni alle 16.35 sempre su Canale 5.

Intanto attendiamo la puntata di oggi pomeriggio sempre ricca di sorprese. infatti vedremo una Ayhan sempre più sofferta, che non può sopportare di vivere lontano dal fratello Osman, l’unico membro ancora in vita della sua famiglia. Per lei la drastica decisone di vendere la macelleria di famiglia e raggiungerlo.