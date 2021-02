La Pedron condivide su Instagram una foto che la ritrae accovacciata per terra in una mise completamente nera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Eleonora Pedron bellissima a casa sua inginocchiata per terra, indossa un total look nero ed è magnifica. Il primo a commentare è ovviamente il compagno Fabio Troiano, che mette la emoticon del fuoco e un cuore. I commenti poi continuano tra un “Stupenda” e un “Bellissima in ogni luogo”. La Pedron conquista tutti con la sua bellezza naturale e la sua spontaneità.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo, Amadeus pronto all’impossibile: “Faremo uno show unico”

Eleonora Pedron sul set cosa starà combinando?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Cristina Buccino da infarto in biancheria nera, l’addome è scolpito-FOTO

Nelle stories Instagram la Pedron appare truccata benissimo e mette l’emoticon del ciak si gira. Su qual set si troverà la bellissima Pedron. Avrà forse ripreso a condurre il programma Belli dentro belli fuori? O forse starà girando qualche spot, non è dato sapere ancora non riferisce nulla la bella Pedron. In quest’ultimo periodo si era dedicata molto alla famiglia vista anche la pandemia, che ha decisamente rimescolato le priorità. Si è quindi occupata dei due figli avuti dalla relazione con l’ex Max Biaggi, e ha pensato anche al compagno attuale l’attore Fabio Troiano.

I due stanno insieme da tempo e sono pronti al grande passo in breve tempo. Si sono incontrati in treno aveva detto la Pedron, erano nella stessa carrozza. Adesso convivono a Monaco dove vive lei con i suoi figli. Dopo la separazione da Biaggi è voluta rimanere lì per non allontanare i figli dal padre. Un gesto di assoluta maturità e grande senso materno, ha messo i bisogni dei suoi figli davanti ai suoi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

D’altronde non è più una ragazzina la Pedron, ha 37 anni e pensa come una donna seria e dedita alla famiglia. Chissà se con Troiano arriverà anche un’altro figlio, per il momento hanno parlato solo di matrimonio ma chi può dirlo. L’arrivo di un figlio è sempre una grande gioia.