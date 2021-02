Eva Henger lascia tutti a bocca aperta con due foto pazzesche su Instagram: la star ungherese è una bomba d’eros.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva Henger è sicuramente una donna amatissima dal pubblico maschile. La nativa di Gyor raggiunse la popolarità intorno agli anni ’90, iniziando ad essere la protagonista di alcuni film a luci rosse e posando in diverse occasioni realizzando calendari estremamente sexy. La 48enne, nonostante gli anni che passano, è ancora una bomba d’eros: i suoi scatti condivisi sui social fanno sempre velocemente il giro del web.

La Henger è ancora in splendida forma e condivide ogni giorno scatti bollenti e provocanti mettendo in mostra le sue curve da sogno e il suo fisico esplosivo. La classe 1972, poco fa, ha postato un paio di fotografie da infarto immediato.

Eva Henger esplosiva: scatti esagerati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, poco fa, ha infiammato il mondo dei social network condividendo un paio di scatti strepitosi. La nativa di Gyor scopre il suo corpo in maniera estremamente sensuale ed assume una posa sexy sedendosi sul top della cucina. La scollatura della classe 1972 fa letteralmente sognare gli innumerevoli ammiratori. Come se non bastasse, le sue gambe strepitose sono totalmente scoperte. Gli scatti lasciano decisamente ben poco spazio all’immaginazione.

Numeri incredibili in poco tempo. Il post, infatti, ha già raccolto 5mila cuoricini in meno di 40 minuti. Non mancano commenti spinti, elogi, e paroline di apprezzamento nello spazio dedicato agli utenti. Eva sembra duellare a colpi di fotografie piccanti con sua figlia Mercedesz: non è un segreto che tra i due il rapporto non è idilliaco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, qualche settimana fa, deliziò il popolo del web condividendo una fotografia immensa in cui indossava soltanto l’intimo. La star ungherese decise di piazzare il suo panoramico fondoschiena davanti all’obiettivo.