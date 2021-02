Levante si confessa su Instagram: “Cosa mi manca di più” – FOTO

Levante. La straordinaria cantautrice siciliana pubblica una serie di scatti su Instagram. Risalgono a un recente passato e rivelano cosa le manca maggiormente

La pandemia da Coronavirus ci ha tolto molte cose. La libertà prima di tutto, il calore di un abbraccio, la spensieratezza dello stare insieme, di pianificare la nostra vita senza limiti. Inoltre, cresce il dolore per le perdite umane e le difficoltà economiche che hanno investito molti lavoratori. Da tempo ormai crescono le proteste soprattutto di chi è impiegato nel settore dello spettacolo.

Manca la musica, mancano i concerti, manca quell’energia che si sprigiona quando si alza un coro di persone unite da una sola passione che vive negli stadi, nei teatri, nelle arene di tutto il mondo.

I cantanti non hanno smesso di allietare e sollevare il nostro spirito, augurandoci di poterli ascoltare dal vivo molto presto. Tra questi anche la talentuosa cantautrice Levante. Sul suo profilo Instagram appare una carrellata di scatti suggestivi, accompagnati da un’eloquente didascalia, tutta in caps lock: “I SERIOUSLY MISS YOU” (Mi manchi davvero). A chi si riferirà?

Levante. Il messaggio criptico su Instagram

Ci piace pensare che l’oggetto della frase lasciata da Levante non sia affatto una persona qualunque, ma si riferisca a se stessa. Si, perchè le foto che ha pubblicato su Instagram non raffigurano immagini qualunque.

Sono scatti tratti dal photo shooting per Magmamemoria, il suo quarto album, uscito nell’ottobre 2019. Nel 2020 Levante è stata attivissima. A febbraio ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Tikibombom, anticipando una nuova versione proprio di Magmamemoria, inserendo anche i brani Andrà tutto bene, Bravi tutti voi, Se non ti vedo non esisti e Lo stretto necessario. A luglio 2020 è uscito il singolo inedito Sirene, mentre da settembre abbiamo potuto ascoltare Vertigine assieme ad Altarboy.

Quello che forse manca a Levante è la leggerezza dei tempi in cui sono state scattate quelle immagini, l’aspettativa di un futuro roseo, il piacere d’incontrare i fan nel tour già programmato. E il sentimento è ricambiato. Molti sono i follower che aspettano il suo ritorno e aspettano il momento in cui sarà possibile poterla ascoltare dal vivo: “Magmamemoria è un album che è arte e vita!”, “Amo Magmamemoria, spero che a presto potrai ritornare sul palco”, “Ci manchi anche tu!”.