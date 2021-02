Uomini e Donne, Beatrice dopo Davide rivela il suo vero amore

Dopo la delusione amorosa avuta a Uomini e Donne, Beatrice Buonocore che non è stata scelta da Davide cambia strada

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Buonocore (@__iambeatrix__)

Oggi è il grande giorno a Uomini e Donne, il programma cult condotto e ideato da Maria De Filippi che permette ai giovani, e non solo, di trovare l’amore. La puntata di oggi sarà quella che mostrerà la scelta del tronista Davide Donadei. Beatrice Buonocore o Chiara Rabbi? Anche se la puntata non è andata ancora in onda si sa già che Davide ha preferito Chiara a Beatrice.

Amara decisione per Beatrice che non ha nascosto di essersi innamorata di Davide ma ha dovuto incassare la sconfitta e prenderne atto. Giovane ma molto amata dal pubblico che ha attratto puntata dopo puntata tanto che il suo profilo Instagram è cresciuto visibilmente in questi mesi. Ad oggi conta, infatti, la bellezza di 229 mila follower. Da ragazza sconosciuta a nuova reginetta dei social.

“Per essere liberi bisogna avere fantasia. Bisogna allenarsi a immaginare altre vite, altri mondi, altri sentimenti, altri pensieri, altri linguaggi”, ha scritto la corteggiatrice su Instagram per spiegare il momento che sta vivendo.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso innamorata. Chi è l’uomo che le ha rubato il cuore

Uomini e Donne, Beatrice si consola con la musica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Buonocore (@__iambeatrix__)

LEGGI ANCHE –> Eleonora Daniele via dalla Rai? L’indiscrezione che lascia a bocca aperta

E così Beatrice Buonocore si butta a capofitto nella sua vita privata e cerca di andare avanti dopo la batosta amorosa presa a Uomini e Donne. Come dimenticare Davide? Con il suo più grande amore, la musica.

Oltre che a studiare, l’ex corteggiatrice si rifugia in un amore unico, che di certo non la tradirà mai. La musica è la sua grande passione e così sul suo canale YouTube che ha aperto da poco ci delizia con la sua voce.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Buonocore (@__iambeatrix__)

Ha inciso da poco una bellissima cover di un brano che ha catturato tutti, “Torna a casa” dei Maneskin. Per lei un futuro oltre che come influencer visto i numeri social anche come cantante? Staremo a vedere.