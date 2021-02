Roshelle. La dea di X-Factor in pose ambigue e sensuali: unica – FOTO

Roshelle. La cantante rap, conosciuta grazie alla sua partecipazione a X-Factor, si mostra in maniera provocante su Instagram. Consensi dei follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

La decima edizione del talent show X-Factor è andata in onda nel 2016 e ha visto come vincitori i Soul System, gruppo “capitanato” da Alvaro Soler. Tuttavia, una delle personalità più dirompenti che è emersa all’interno del programma e che tuttora è forte nel panorama musicale nostrano è quella di Roshelle.

Al secolo Rossella Discolo, giovanissima (classe 1995), nata a Lodi, è riconoscibile adesso per il suo caschetto fucsia. E’ stata la scommessa (vinta) di Fedez che, ai tempi della trasmissione, l’ha messa sotto la sua ala.

La musica è sempre stata parte integrante della vita della ragazza. Ha iniziato a cantare a soli tre anni, ha iniziato a studiare chitarra, pianoforte, canto e coreutica in maniera accademica.

Le sue doti si esprimono maggiormente nel genere rap, è abilissima nel freestyle, influenzata dalla musica hip hop americana, anche se durante X-Factor ha dato prova di sapersi cimentare perfettamente anche in altre vesti interpretative grazie alla sua voce straordinaria.

Il suo ultimo singolo, 7 giorni, risale al Novembre 2020.

LEGGI ANCHE –> Mikaela Silva, posa ammiccante sul bancone di Striscia. Ammalia con una tuta versione Pollock – FOTO

Roshelle. Un viaggio nel tempo attraverso gli scatti

LEGGI ANCHE>>>Roshelle nella penombra mostra fisico e classe, ti fa impazzire – FOTO

Non solo dotata di grande talento, ma anche bellissima e sensuale. Roshelle pubblica sul suo profilo Instagram sempre immagini suggestive. Esprime le sue passioni per la musica, la danza e il disegno: mostra spesso dei suoi autoritratti.

Sono veramente pochi i post diffusi con i suoi follower (attualmente 367mila), a cui regala piccoli squarci della sua quotidianità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nelle Instagram stories odierne fa un piccolo viaggio nel tempo. Come lei stessa ha detto, ha trovato scatti di vecchi photo shooting, foto inedite di un recente passato, aspettando il momento in cui sarà possibile per lei tornare sui palchi d’Italia. I fan non aspettano altro.