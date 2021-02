Cannoletta e il retroscena all’Eredità: “Mi deve 40 mila euro”

Massimo Cannoletta, il super campione de L’Eredità, lascia tutti senza parole. Il retroscena al gioco è da non credere

Massimo Cannoletta, il super campione de L’Eredità, condotta da Flavio Insinna, non ha affatto abbandonato la tv. Dopo la sua permanenza nel game di Rai 1 per ben 51 puntate e 280 mila euro vinti in gettoni d’oro, ora il divulgatore scientifico è ospite fisso del programma pomeridiano di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Insomma per lui lo sbarco in Rai è stato davvero fortunatissimo. Non solo perché ha conquistato il pubblico a casa diventando uno dei campioni più bravi e amati di sempre, ma perché anche dopo la sua uscita dal gioco si è saputo ritagliare un posto in tv, cosa rarissima per un concorrente di un gioco.

E ieri nella puntata del programma si è voluto anche togliere qualche sassolino dalla scarpa e ha rivelato un retroscena che nessuno avrebbe mai detto sulla sua partecipazione a “L’Eredità”.

Cannoletta e Mal, quell’episodio che nessuno avrebbe detto

“Il signor Mal mi deve 40mila euro, l’Italia deve sapere” ha esordito così Massimo Cannoletta, il super campione de L’Eredità da Serena Bortone. Una frase che ha lasciato tutti senza parole, anche la stessa conduttrice.

Poi il divulgatore ha spiegato meglio. Ieri in trasmissione è stato ospite proprio Mal, il cantante inglese che tra gli anni Sessanta e Settanta ha conquistato l’Italia intera.

Quando la Bortone ha passato la parola a Cannoletta tutto si poteva aspettare ma non un’uscita del genere. Poi però ha approfondito: “Il 21 novembre scorso – ha spiegato Cannoletta -, seduto al tavolo della ghigliottina, la primissima parola delle 4 era Mal, e non era riferita a lui. Però io, grande ammiratore, grande amante di questo grande artista, ho pensato a lui“.

E pensando a Mal Cannoletta ha dato la risposta sbagliata perdendo così ben 40mila euro. Vittoria andata in fumo ed episodio speciale raccontato davanti al cantante, suo idolo. E così la Bortone ha ironizzato: “Però, come ricompensa, dopo un po’ di mesi hai conosciuto Mal”.