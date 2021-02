Serena Rossi torna in tv con un programma tutto suo. Protagonista indiscussa la musica

Per l’attrice Serena Rossi si prospetta la conduzione di una nuova trasmissione dove la musica la fa da padrone. In arrivo il prossimo 12 marzo

Se tutto è fermo per l’emergenza sanitaria, sembra invece che questo periodo sia brillante e pieno di nuovo progetti per Serena Rossi che recentemente abbiamo visto in tv su Rai Uno con la fiction “Mina Settembre”. L’attrice si sta godendo quindi un successo clamoroso e strepitoso dato anche dall’alto share di visualizzazioni che la serie tratta dai libri bestseller di Maurizio de Giovanni ha portato.

Oltre 6 milioni e mezzo i telespettatori hanno seguito ogni domenica Serena Rossi e Giuseppe Zeno in prima serata. Merito del successo della fiction oltre al cast davvero eccezionale, va però soprattutto alla bravura di Serena che ha dato il meglio di sé, amatissima dal pubblico a casa anche dopo il boom di ascolti dell’altra su serie di punta “Io sono Mia”.

Ora per lei però si prospetta una nuova avventura dove prenderà le vesti di presentatrice in un programma che tratta uno dei campi artistici da lei più amati, la musica. Vediamo di che si tratta.

“La canzone segreta”, Serena Rossi nuova conduttrice Rai

Serena Rossi ha esordito come cantante di musical e la passione per la musica le è sempre rimasta nel cuore, quindi la nuova opportunità che le è stata concessa dalla Rai è sicuramente un ritorno alle origini per lei. Dal prossimo 12 marzo sarà infatti alla guida del programma “La canzone segreta”, nuovo format suddiviso in cinque serate in cui si alterneranno sette ospiti d’onore a cui sarà riservato un regalo inaspettato.

Basato su un format francese, il programma avrà come fulcro la musica. Presenti in studio 7 ospiti vip a puntata che si mettono in gara su di una canzone da loro amata ma rivisitata e riarrangiata. Sappiamo che lo spettacolo punterà moltissimo sull’emozione e il patos, non ci sono al momento format del genere nella tv italiana per cui probabilmente il pubblico sarà piacevolmente sorpreso.

Non sono ancora usciti i possibili nomi dei vip partecipanti alle puntate, dovremmo attendere maggiori delucidazioni che usciranno nelle prossime settimane.