Elisa Visari, bellezza classica sul web. La lettera d’amore per San Valentino – FOTO

Elisa Visari. L’attrice e modella di Latina fa scorpacciata di like su Instagram grazie alle sue foto delicate ed eleganti

Ha solo 19 anni il nuovo astro nascente del panorama dello spettacolo italiano. Modella, attrice, Elisa Visari ha tutte le carte in regola per sfondare e fare breccia nel cuore di milioni di persone.

Così giovane, sta già arricchendo il suo curriculum con perfomance di tutto rispetto. Nel 2018 l’abbiamo vista nella pellicola A casa tutti bene per la regia dell’acclamato Gabriele Muccino a fianco di attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Claudia Gerini. Sempre nello stesso anno ha partecipato alla seguitissima serie televisiva Don Matteo 11, nel ruolo di Rebecca.

Il suo talento ha già avuto un prestigioso riconoscimento: è stata premiata al Giffoni Film Festival del 2019 con l’Explosive Talent Award.

Elisa Visari: la sua chiacchieratissima love story

Elisa Visari ha avuto un famoso ex. E’ stata la compagna del calciatore Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, adesso impelagato in una situazione complicata con un’altra ex fiamma, Sara Scaperrotta (incinta dello sportivo) e Madalina Ghenea (che smentisce, però, il loro flirt).

La Visari sembrerebbe aver ritrovato l’amore tra le braccia di Andrea Damante, deejay, modello, conosciuto per essere un passato tronista di Uomini e Donne, ex di Giulia De Lellis.

L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram la ritrae nella sua delicata bellezza, classica, in una chiara mise elegante, mentre scrive una lettera d’amore. Sarà Damante il destinatario di questa dolce corrispondenza?

In realtà, Elisa Visari è testimonial di uno storico concorso letterario legato al prossimo giorno di San Valentino e alle migliaia di lettere che arrivano ogni anno al fittizio personaggio di Giulietta, sfortunata protagonista della più famosa tragedia shakespeariana.