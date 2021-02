Gigi D’Alessio ha una nuova fidanzata? Chi è e cosa fa nella vita? Scopriamo insieme i dettagli del gossip che sta facendo impazzire il web

Anna Tatangelo è acqua passata, Gigi D’Alessio sembra pronto per una nuova storia d’amore e il gossip non perde tempo nel rivelare chi sia la nuova fiamma. Secondo le ultime indiscrezioni da parte di Il mattino, la relazione tra il cantante napoletano e la donna misteriosa è nata la scorsa estate, ma i diretti interessati hanno confermato la dichiarazione del giornale? Scopriamo la verità.

Gigi D’Alessio: chi è la nuova fidanzata?

Ad accendere il fuoco è stato Il mattino con la sua rivelazione, questa estate infatti sembra che Gigi D’Alessio sia stato visto con la nuova fiamma, una ragazza che ha ventisei anni meno di lui. Così se in passato la sua storia con Anna Tatangelo aveva fatto scalpore, meglio non pensare a quella con la giovane fidanzata. Ma chi è la fortunata? Si chiama Denise ed è una sua fan. I due si sarebbero conosciuti a Capri durante una vacanza estiva. Al momento però nessuno ha confermato o meno il gossip anche se alcune voci affermano che la nuova fidanzata abbia già conosciuto i figli grandi del cantante, nati dal matrimonio con Carmela Barbato.

Passano gli anni ma Gigi non si tira indietro, chissà se questa volta si butterà a capofitto nella storia d’amore come ha fatto con la sua Anna? Intanto i fan sperano in un ritorno di fiamma…tutto è possibile.