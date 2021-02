Silvia Toffanin, che succede? Mediaset e il pubblico si interrogano

Silvia Toffanin, amatissima dal pubblico, lascia che i suoi spettatori e l’azienda si interroghino su cosa le sta succedendo, accade in ogni puntata

Silvia Toffanin è la regina del sabato pomeriggio di Mediaset. Il suo Verissimo è seguito dal pubblico italiano che al pomeriggio ama rilassarsi davanti alla tv ascoltando i racconti dei personaggi famosi, tra storie divertenti, rivelazioni inedite, fatti della loro vita che pochi conoscono.

Insomma i vip con Silva Toffanin si sentono a loro agio e riescono a parlare forse come davanti a nessun altro interlocutore. La signora Berlusconi, seppur con Piersilvio non siano sposati, ha delle capacità uniche che tutti apprezzano e lodano.

Il saper mettere a proprio agio gli ospiti con gentilezza, classe, eleganza e un modo di porre le domande che non è mai invadente ed aggressivo. E proprio questo continua a piacere anche ai vertici Mediaset che di anno in anno la riconfermano al timone del programma.

Ma c’è un qualcosa che negli ultimi tempi sta contraddistinguendo le puntate di Verissimo. Una sorta di filo conduttore che si ripete in modo quasi cadenzato, ve ne siete accorti?

Silvia Toffanin, quel dettaglio ricorrente in trasmissione

Sono le lacrime quelle che ultimamente la fanno da padrone nel salotto di Verissimo. I vip parlano, si raccontano e Silvia Toffanin si commuove, ogni volta, in ogni puntata, ma che succede?

La bella e brava conduttrice ormai piange sempre più spesso. Lo ha fatto intervistando Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, protagonisti di Uomini e Donne, con Martin Castrogiovanni, il rugbista prestato alla conduzione che il pubblico ama a Tu si que vales, passando con la nota stilista Elisabetta Franchi e con lo zio Gerry Scotti che per lei è stato una sorta di padre televisivo.

È un periodo in cui la Toffanin non riesce a trattenere le lacrime, tanta sensibilità la sua che forse nell’ultimo periodo si è accentuata anche per via della perdita della sua mamma. E proprio ricordandola a Verissimo lei si è commossa a pochissimi giorni dalla sua perdita.

E le lacrime di Silvia sono arrivate anche per il gesto e le parole di Maria De Filippi che ha ricordato al suo pubblico come Silvia sia tornata a lavoro, seppur con grande difficoltà, a poche ore dalla scomparsa della madre.