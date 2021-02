Mediaset, il terremoto: clamoroso stop al programma. I dettagli

Al Grande Fratello Vip arriva la sostituzione inattesa. Ecco chi prende il posto di Alfonso Signorini in prima serata alla Mediaset

Sembra che ci sia in corso un vero e proprio terremoto in casa Mediaset in questi giorni. Sostituzioni e cambi di programmazione imminenti che potrebbero scombussolare non poco i telespettatori a casa. Ma cosa sta succedendo?

Il Grande Fratello Vip in particolare potrebbe non andare più in onda in prima serata come di consueto il lunedì e venerdì sera per lasciare spazio ad un’altra fiction Mediaset di grande successo che si è vista stoppare il martedì sera a causa dell’inizio delle partite di calcio martedì’ 16 febbraio.

Parliamo appunto di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” che non sarà trasmesso come di consueto il prossimo 16 febbraio in prima serata ma appunto in una delle sue serate del GF Vip. Non è ancora confermato ma sembra quindi che il bel Can Yaman sostituirà Alfonso Signorini e la decisione di tagliare proprio il GF sembra dovuto alle tante polemiche che in questi giorni hanno investito la trasmissione.

Alfonso Signorini fuori dal GF, le voci sono sempre più insistenti

In queste ore però sta emergendo anche un’altra voce insistente che vorrebbe fuori Alfonso Signorini dal programma per la prossima edizione. Troppi i battibecchi con i concorrenti e le battutine pungenti nei loro confronti che non sempre sono state troppo apprezzate a casa.

Emerge invece sempre più prepotentemente l’idea che al suo posto possa tornare un volto noto a casa, quello di Barbara D’Urso che più di una volta in questi lunghi mesi si è proposta per tornare dai suoi gieffini costretti in questa edizione a prolungare infinitamente la loro permanenza nella Casa.

Ad Alfonso sicuramente va il merito di aver scelto uno dei cast più variegati della storia del reality, tanto che per il piacere del pubblico a casa lo show è stato prolungato fino a marzo prossimo. Una finale attesissima che però sta iniziando a pesare nella stabilità di tutti i concorrenti, scoppiati tra liti e dispetti che ormai, però, iniziano a pesare un po’ a tutti.