La concorrente più amata nella casa del Grande Fratello Vip, chiacchierando con i suoi compagni rilascia una dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta!

Dayane Mello è risultata una delle protagonista assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, supportata sia dai compagni di gioco, sia dal pubblico in casa che ha sempre mostrato la sua preferenza per lei e che l’ha portata diretta in finale con oltre un mese di anticipo.

La bella modella brasiliana durante tutto il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip si è fatta conoscere per la sua sincerità e per la sua schiettezza nonché per la sua sensibilità e forza d’animo.

Ha vissuto un’infanzia difficile e non si è mai vergognata a parlarne, aprendosi e confidando ai suoi coinquilini tutte le difficoltà che ha vissuto ma grazie alle quali è diventata la donna che è oggi.

L’ultimo grande dramma l’ha vissuto proprio nella casa del GF Vip, dopo la morte di suo fratello Lucas che ha avuto un incidente stradale a soli 27 anni.

Dayane ha deciso di proseguire il gioco perché aveva bisogno della vicinanza e del calore dei suoi compagni di avventura. L’idea di andare in isolamento e non poter comunque raggiungere il Brasile non le avrebbe fatto superare un momento così doloroso.

La rivelazione di Dayane lascia tutti a bocca aperta!

Durante una chiacchierata più leggera, in giardino, Dayane ha racconto un’aneddoto che ha lasciato tutti di stucco.

Parlando di alcuni voti noti di Hollywood, ad Andrea sfuggiva il nome dell’attrice Amber Heard e Dayane gliel’ha ricordato, aggiungendo con estrema naturalezza: “Intendi Amber Heard, io la conosco ci sono uscita insieme per New York”.

L’ex moglie di Johnny Depp è un’attrice dalla carriera sfavillante: ambitissima e desideratissima.

Proprio per questo motivo tutti i concorrenti sono rimasti senza parole, facendole notare la fortuna che ha avuto a passare dei pomeriggi insieme a lei per le strade di New York.