Ludovica Valli completamente nuda: la sua curva più bella – FOTO

Ludovica Valli. La giovanissima influencer è incinta. Si mostra senza veli su Instagram e non teme il cambiamento del suo corpo

Tre sorelle strepitose, il mondo di internet, il successo sui social, influencer affermate con milioni di follower. No, non stiamo parlando delle Ferragni. In piazza da tempo ci sono le Valli sisters, che mietono successo sia dentro che fuori dal web.

Beatrice, Eleonora e Ludovica. Quest’ultima è allo scadere del termine della sua gravidanza di cui ha condiviso, tappa per tappa, gli istanti più belli sul suo profilo Instagram. Oggi pubblica uno scatto dove, orgogliosa, mostra la sua curva più bella, quella del pancione che contiene e protegge la sua bambina che avrà insieme al compagno, Gianmaria De Gregorio, agente immobiliare di Ibiza.

Ludovica Valli: le dolci parole per la sua bambina

“Le curve più belle sono quelle che non avevo ancora scoperto” – così inizia il suo messaggio Ludovica Valli, lasciato in didascalia su un post di Instagram in cui appare completamente nuda. Con una mano copre il seno, con l’altra scatta un selfie allo specchio.

Una novella dea feconda che esprime la gioia della sua maternità. Si dice entusiasta dei cambiamenti che stanno investendo il suo corpo e che non aveva mai provato fino a ora. “Grazie per avermi dato la gioia di poter vivere quello che molte donne chiamano ‘stato di grazia’ “.

Si rivolge direttamente alla nascitura, consapevole che la gravidanza porterà con sè grandi novità e che la gioia per la nuova arrivata sarà talmente forte da rendere minime le preoccupazioni dovute agli stravolgimenti fisici. “In questo viaggio stupendo non ho mai guardato il mio corpo come mio ma come NOSTRO, il nostro tempio custode di un amore senza confini. E chi se ne importa delle smagliature, della cellulite, di qualche dolore o di qualche kg in più se tutto questo ha un solo nome ed è AMORE.”

Tanti i like ma anche commenti contrastanti di chi acclama Ludovica Valli e chi dice che un momento così intimo dovrebbe rimanere privato e non condiviso. In molti difendono l’influencer: “Bellissima tesoro. Non so perché Chiara Ferragni possa farlo e tu no. È bello essere se stessi e non pensare a nessuno”, “Nella semplicita di questa foto non esiste la volgarita. Il marcio e solo nella mente di chi non riconosce la bellezza di questa foto”.