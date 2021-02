Nicole Minetti serie di scatti proibiti, l’intimo da cesura – Foto

Nicole Minetti non si contiene su Instagram e va sempre più oltre. Senza parole per salutare il nuovo anno cinese

Classe 1985, un fisico da urlo e una carriera ormai archiviata spesa in politica. Lei è Nicole Minetti, una delle donne scese in politica più belle e sexy di sempre. Ormai sono lontani per lei quei tempi che l’hanno fatta diventare una personalità molto chiacchiera.

Prima consigliere regionale per il PdL durante la XVI Legislatura della Regione Lombardia, poi nella lista Formigoni alle elezioni del 2010 arrivando dritta al caso Ruby nel quale è stata accusata di favoreggiamento alla prostituzione. Per lei nel 2019 è arrivata anche la condannata a due anni e 10 mesi.

E da allora si è allontanata da tutto e da tutti. Dalla politica e dai riflettori, per ricomparire più bella e focosa di prima sui social qualche tempo fa. La Minetti piace e anche tanto. Le sue foto sono sempre più sexy e al limite del proibito. Lei non si limita ed i fan apprezzano.

Gli ultimi sono davvero da censura. Non sembra vero ma è così. Per vedere le foto vai alla pagina successiva.

Nicole Minetti saluta il nuovo anno cinese ed i fan sobbalzano