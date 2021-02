Il Festival di Sanremo si avvicina, continua la preparazione e arrivano nuove risposte su alcuni dubbi inerenti alla presenza del pubblico dentro e fuori l’Ariston

Manca sempre meno alla partenza del Festival di Sanremo, fissata per il 2 marzo. Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto della sua organizzazione e di come poter gestire la questione pubblico. Nonostante i numerosi tentativi di trovare una soluzione affinché la platea dell’Ariston non rimanesse vuota, la decisione presa dal comitato tecnico scientifico in accordo con la Rai è stata quella di fare un Festival senza pubblico. Sarà dunque un Sanremo inevitabilmente diverso ma non per questo meno atteso.

LEGGI ANCHE -> Festival, Amadeus preoccupato: “Sarà difficile”. Ignora Sanremo è virale

Vietato sostare davanti all’Ariston: il pubblico non potrà esserci

LEGGI ANCHE -> Sanremo, Amadeus contro le illazioni: “Ci si scandalizza della moglie”

Oltre alla questione inerente al pubblico in sala, è emerso un ulteriore dubbio inerente agli assembranti tipici dell’evento come quelli dinnanzi all’Ariston o agli alberghi dei partecipanti. Anche su questo fronte arriva la decisione presa nel corso di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi proprio in riferimento al Festival.

Sarà vietato sostare nei pressi del teatro Ariston e degli hotel, questo annuncia il prefetto di Imperia. La città di Sanremo non sarà dichiarata “zona rossa” per la settimana dell’evento, ma proprio per evitare casi di assembramento alcune aree saranno rese tali. Non ci sarà modo di sostare in attesa di poter incontrare artisti e ospiti, come si era soliti fare tradizionalmente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Si sta cercando di limitare il più possibile situazioni spiacevoli o che potrebbero mettere a rischio la salute dei partecipanti e l’effettivo svolgimento del Festival. Agli stessi artisti in gara è stato chiesto di presentarsi già vestiti accompagnati da una sola persona, per evitare un backstage troppo affollato.