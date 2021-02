Sonia Lorenzini, le labbra carnose accendono inaspettate riflessioni – FOTO

Sonia Lorenzini sconvolge il web con una foto pubblicata sui social in cui la combinazione tra le sue labbra carnose e gli occhi da gatta lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Grazie all’ultima foto pubblicata sul suo profilo social Sonia Lorenzini è riuscita a fare non solo il pieno di cuoricini e commenti ma anche di occhi innamorati. Nello scatto postato infatti la bella ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata ritrarre in un primo piano che valorizza due particolari incantevoli. Le labbra carnose sono messe in risalto da un leggero lucidalabbra che riesce a conferire fascino e sensualità. Gli occhi di Sonia come sempre lasciano letteralmente incantati, il suo sguardo languido riesce a mettere in risalto l’intensità del loro magnifico colore chiaro. Alcune ciocche di capelli le ricadono sul viso incorniciandolo alla perfezione, per questo scatto Sonia ha scelto un di indossare un vestitino fucsia a cui si sposa bene il trucco usato.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara, il selfie in bikini alza le temperature – FOTO

Sonia Lorenzini e l’esperienza della malattia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

LEGGI ANCHE -> Laura Cremaschi a letto: la lingerie lascia poco all’immaginazione – FOTO

Sonia Lorenzini è nota al pubblico soprattutto per la sua bellezza e gioia di vivere. Eppure nel suo passato c’è stata un’ombra che per lungo tempo le ha causato strascichi sia fisici che emotivi. Ben prima della sua esperienza a Uomini e Donne infatti l’ex tronista ha dovuto fare i conti con un tumore alla tiroide che fortunatamente è riuscita a sconfiggere. Le terapie però l’hanno portata a mettere su qualche chilo e questo l’ha portata sostanzialmente a non riconoscersi più fisicamente. Un periodo buio in cui, come ha raccontato la Lorenzini, si sentiva inadeguata. Addirittura rivedersi in vecchie foto le procurava quasi un senso di vergogna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Da tale sofferenza Sonia è riuscita ad uscire grazie al suo carattere forte e alla sua tenacia nonché all’amore del compagno Emanuele Mauti. Un dolore superato così bene da riuscire a pubblicare anche le sue vecchie foto con qualche chilo di troppo per mostrare al mondo che “c’è speranza per tutti“.