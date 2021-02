Uomini e donne novità: Maria De Filippi abbatte il grande tabù della società

Avete già sentito parlare della novità di Uomini e Donne? Maria De Filippi è pronta a sfatare un mito, ecco cosa succederà nel programma

Che Maria De Filippi fosse intraprendente e determinata non c’erano dubbi, poi dopo la decisione presa per il suo programma Uomini e Donne è arrivata la conferma. Stiamo parlando di una novità in arrivo che ha sorpreso il mondo della televisione e il pubblico, la regina di Mediaset è pronta ad abbattere alcuni canoni della società italiana. In particolare ha deciso di scegliere come tronista una donna curvy. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e donne: perché questa novità?

Negli ultimi tempi siamo soliti avere a che fare con episodi di body shaming, non solo tra persone comuni ma anche tra i vip. Allora quale momento migliore per combattere questo problema? Ci pensa Maria De Filippi a far arrivare per la prima volta a Uomini e donne una tronista curvy. Si chiama Samantha ed è pronta a cercare l’uomo della sua vita. Di Sapri, la giovane ragazza di trenta anni riuscirà a sfatare il mito del canone di bellezza? A lei non manca niente, anzi è molto bella ed ha un sorriso unico.

Durante il suo provino ha confessato di essere arrivata a pesare anche 90 kg all’età di quindici anni. “La mia famiglia è fatta di principi, severità e tanta pastasciutta”. Ma avuto anche problemi alimentari ed è sempre lei a parlarne nel videoclip di presentazione: “Oggi dopo nove anni di autoanalisi e cinismo, di gelato e Bridget Jones – spiega – trovo il coraggio di incamminarmi verso il mio castello, che è già pieno di amore, quello della famiglia e dei miei amici”.

Samantha è arrivata a pesare 48 kg ed ha avuti gravi problemi fino a quando ha capito che l’unica cosa importante è essere felici.