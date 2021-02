La favolosa attrice, comica, imitatrice, doppiatrice, conduttrice radiofonica e televisiva italiana pubblica un selfie su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

Virginia condivide questo selfie, con un delicato fiorellino bianco sulla bocca.

I capelli bruni e mossi le coprono leggermente il viso, lasciando scoperto il naso e un occhio poco truccato.

La foto è stata un successo: in meno di mezz’ora ha raggiunto più di 4.000 mi piace e 70 commenti, tra cui si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Sei stupenda“, “Spettacolo“, “Ma wow“, oppure “Incantevole“.

Non c’è dubbio: i suoi 504.000 followers sono rimasti incantati!

Virginia Raffaele si racconta senza veli: “L’ho sempre amato infinitamente“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

Nel corso di una delle sue interviste, Virginia racconta al pubblico a cosa deve il suo successo nel mondo dello spettacolo, non esitando a parlare delle sconfitte, da cui non si è mai lasciata abbattere: “Devo alla mia cocciutaggine, alla mia determinazione il fatto di non essermi mai disperata, di non essermi mai fermata. Perché le delusioni, i no, i provini andati male sono stati tanti. Ma ho voluto assolutamente andare avanti con questo lavoro, l’ho sempre amato infinitamente“.

E ancora: “Non avendo nulla da perdere, ho provato ogni strada fino all’estremo mettendo a disposizione del risultato tutta la mia concentrazione e la mia professionalità“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

Infine aggiunge: “E anche la mia serietà. Perché può sembrare un gioco di parole, ma occorrono molta serietà e tanta fatica per essere dei bravi comici“.