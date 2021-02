Anna Falchi ospite a La Vita in Diretta: “Purtroppo temo che accadrà”

Anna Falchi. La popolare attrice di origini finlandesi, ospite della trasmissione La Vita in Diretta, non nasconde le sue preoccupazioni sulla situazione del nostro paese riguardo il Covid19

La pandemia da Coronavirus, ancora sfortunatamente in corso, ha evidenziato non solo come siamo tutti inevitabilmente interconnessi, ma anche quanto in realtà siamo legati dalle stesse preoccupazioni e dalle medesime speranze. Persone comuni e personaggi noti, non c’è differenza quando si tratta della felicità di veder recuperare un minimo della libertà a cui abbiamo dovuto rinunciare per un bene superiore e riprendere piccole abitudini.

Anna Falchi, la bellissima attrice e conduttrice televisiva, ospite del programma La Vita in Diretta su RaiUno, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo la situazione in Italia relativa al contagio da Covid19.

Anna Falchi: i suoi timori espressi ai microfoni di Alberto Matano

La puntata di venerdì 12 febbraio 2021 de La Vita in Diretta ha visto nelle vesi di ospite la talentuosa e bellissima attrice Anna Falchi. Attualmente risiede a Roma. Tutto il Lazio è al momento in zona gialla, è consentito quindi ai residenti una mobilità superiore rispetto alle settimane scorse.

Tuttavia, durante un dibattito a cui hanno partecipato anche gli altri presenti in studio tra presentatori e ospiti (Alberto Matano, Nunzia De Girolamo, Francesca Fagnani e Serena Bortone), Anna Falchi ha espresso tutti i suoi timori in merito alla situazione che sta affrontando il paese. La preoccupazione risiede in un peggioramento imminente. “Diverse regioni dal giallo sono passate all’arancione” – ha detto l’attrice. “Penso che i colori di alcuni regioni cambieranno ancora purtroppo”.

Il timore è condiviso anche dai presenti in studio, lo stesso Matano ha fatto intendere di essere d’accordo con quanto detto dalla Falchi.