Belen incinta di Antonino: la coppia avrebbe già scelto il nome

Confermata la gravidanza di Belen Rodriguez con Antonino Spinalbanese, sembrerebbe già scelto il nome: di quale si tratta?

Belen Rodriguez è in dolce attesa del compagno, l’hairstylist Antonino Spinalbanese. Confermato il gossip che attanagliava i fan di curiosità al settimanale Chi, al quale la showgirl ha rilasciato un’intervista. L’argentina ha dichiarato di aver finalmente trovato la persona giusta, dopo varie scelte di uomini difficili che non le hanno dato serenità.

Si è innamorata dei modi gentili di Antonino e della sua diversità rispetto agli altri. Una maturità, nonostante la giovane età di 26 anni, probabilmente raggiunta in seguito alla perdita del padre e alla conseguente necessità di ricoprire la figura paterna per le due sorelle.

Belen incinta, quale sarà il nome?

Belen ha finalmente riabbracciato la serenità, nonostante le critiche ricevute per aver ritrovato l’amore così presto dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, padre del primo figlio della showgirl, Santiago.

I due si erano incontrati nello studio di Amici, innamorati, hanno scelto di sposarsi e costruire una famiglia. Dopo anni di sentimento si sono divisi, e nel frattempo intrapreso altre storie, fino alla decisione di riconciliarsi. L’argentina non ha mai tenuto segreto il desiderio di una seconda maternità, ma come sappiamo, la relazione è giunta di nuovo al termine, si vocifera per una mancata fedeltà da parte di Stefano.

Un fallimento per Belen, un dolore che stavolta ha deciso di lasciarsi alle spalle fino all’incontro con Antonino, avvenuto per una casualità. La Rodriguez infatti aveva bisogno di un ritocco alla chioma prima di partire per Ibiza, e nell’assenza del suo hairstylist di fiducia si è rivolta ad Antonino, subito scoccato il colpo di fulmine.

Un amore intenso e profondo quello che li unisce ed è tangibile dalle foto che ne ritraggono la complicità. In dolce attesa, Belen è felicissima di costruire una famiglia con il galantuomo che l’ha conquistata, con il quale avrebbe già deciso il nome.

A svelare l’indiscrezione è Dagospia, e dopo varie indecisione sembrerebbe “Celeste” il nome della figlia. Rimanda al cielo, a qualcosa di altissimo, come la felicità che li unisce in questo momento.