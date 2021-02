Diletta Leotta spettacolo in campo, bellezza incredibile – FOTO

La sexy conduttrice sportiva Diletta Leotta su Instagram si aggiudica migliaia di like in pochi minuti: una bellezza incredibile

La bellissima e famosa conduttrice Diletta Leotta ha un seguito unico nel suo genere. Una dei personaggi televisivi più amati dal pubblico, il suo profilo Instagram conta 7,4 milioni di followers, un numero ineguagliabile. Una carriera ricca di esperienze tra televisione e radio, oggi è il volto inconfondibile di DAZN. Gode di un successo inarrestabile e sarà protagonista indiscussa della nuova edizione di Celebrity Hunted insieme ad altri Vip.

Diletta Leotta spettacolo in campo

La conduttrice sportiva è stata protagonista delle cronache rosa nell’ultimo periodo. La motivazione sarebbe una chiacchierata storia d’amore con l’uomo più desiderato dalle donne italiane, Can Yaman.

L’attore turco della serie romantica “DayDreamer” era stato avvistato in compagnia di Diletta dal settimanale Chi in atteggiamenti teneri. La curiosità dei fan era incontenibile, ma non restava che attendere le conferme da parte degli interessati.

La Leotta ha così deciso di ufficializzare su Instagram con uno scatto degno di una favola. Una coppia che fa sognare e possiede tutte le prerogative per un amore cinematografico. Bellissimi, famosi e innamorati: un momento tanto felice da rendere ancora più raggiante la splendida conduttrice.

Diletta ha postato una foto su Instagram che ne ritrae la radiosa bellezza. Occhi da cerbiatto all’orizzonte, la pelle distesa e luminosa, i caratteristici capelli biondi a incorniciare il dolce viso: divina. Un tocco sexy aggiunto dalla giacca di pelle che fa fatica a contenere le forme, è proprio una bellezza travolgente anche nella totale semplicità.

Il post recita: “Pronta a ritornare in campo. Vi aspetto alle 20:45 su DAZN per Spezia Milan in attesa del derby di Milano di settimana prossima“, un appuntamento al quale è impossibile mancare.

Superati i 130 mila like in meno di un’ora, i commenti sono un fiume di ammirazione per lei: “divina“, “bellissima“, “splendida“. Non ci sono altre parole per descriverla.