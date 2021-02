Leotta Yaman? :”Non ci dormo la notte” e intanto Can finisce in gioielleria

Cosa stava facendo l’attore turco in gioielleria a Roma? La coppia Leotta Yaman sta diventando una storia seria? Ecco i dettagli

E’ di nuovo nel mirino la coppia Leotta Yaman che da giorni sta incuriosendo il pubblico e il web internazionale. Cosa c’è realmente tra l’attore turco e la giornalista sportiva? Il presunto gossip sembrerebbe confermato dopo che l’uomo è stato beccato in gioielleria. Avrà comprato un regalo per la sua nuova fidanzata o sta già pensando di fare il grande passo? Scopriamo insieme cosa è successo in quel negozio a Roma.

Leotta Yaman: c’è già stata la dichiarazione?

Can Yaman qualche giorno fa sarebbe stato beccato e fotografato fuori da una gioielleria romana. Se già in precedenza il gossip ha parlato della presunta coppia, dopo questo evento i più maliziosi hanno pensato ad una futura dichiarazione da parte dell’attore per la giornalista. Ci sono buone probabilità che l’uomo abbia comprato l’anello per la sua fidanzata ma questa è solo un’ipotesi come la loro acquistare un anello di fidanzamento per la sua Diletta. Ovviamente questa è solo un’ipotesi visto che anche la loro storia d’amore non è stata ancora confermata. Intanto Can Yaman è stato ospite da Bianca Guaccero nel programma Detto Fatto. Proprio in quell’occasione la conduttrice ha dichiarato di non dormire la notte per pensare alla nuova coppia che le piace molto.

“Fateci sognare voi che potete” ha ironizzato la presentatrice. Insomma la Leotta e Yaman non solo fanno parlare il web ma anche i vip come loro.