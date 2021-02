La bellissima ex gieffina posta una foto estrema sul suo profilo Instagram: la giacca è aperta e sotto non indossa il reggiseno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

La nota showgirl, modella e influencer tre ore fa ha deliziato il suo milione di followers di una foto molto provocante: è impossibile resisterle!

Il giacchetto in pelle è tempestato di borchie e dettagli argento, abbinato alla minigonna super attillata e talmente corta da mostrare lo slip dalla fantasia leopardata.

Sotto l’indumento, Elisa non indossa il reggiseno e questo fa impazzire di fan, che le hanno lasciato più di 10.000 like e 260 commenti.

LEGGI ANCHE >>> Elisa De Panicis tutta bagnata in bagno, che spettacolo da infarto-FOTO

Elisa De Panicis dice la sua sul tema Covid: “Il sud ha vinto contro il nord!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

LEGGI ANCHE >>> Elisa de Panicis con un body nero di pelle con le borchie è da infarto-FOTO

Elisa ha fatto esplodere il web a causa di alcune frasi fraintendibili dette su Instagram, in riferimento all’emergenza Covid.

Ecco le sue parole: “Lo so che adesso tante persone inizieranno a scrivermi delle cose tipo super cattivissime in privato sui messaggi, però per una volta il sud ha vinto contro il nord“.

E ancora: “Perché quelli del nord non possono scendere. Per una volta tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al sud e non possono farlo. Questa per me è la cosa più bella del Coronavirus. Che dire? Finalmente. Per una volta ragazzi ce l’abbiamo fatta“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

Successivamente, a causa delle polemiche nate dalle sue parole, si scusa così: “Sono stata travisata e chiedo scusa“.