Fatima Trotta bellissima in un primo piano, il viso è angelico-FOTO

La bella conduttrice Fatima Trotta appare bellissima in un primo piano su Instagram, il viso pare di un angelo

La Trotta condivide una foto e appare in primo piano bellissima come sempre, nella didascalia scrive:”La malinconia arriva senza avvisare, senza chiedere il permesso di entrare dentro di te..ti prende e ti costringe prepotentemente a fare i conti con quei pensieri un pò sbiaditi, con quelle domande a cui non hai mai voluto dare una risposta, la malinconia si insinua subdola..Amo essere cullata ogni tanto in questo stato così lento, confuso, inquieto, creativo, introspettivo”. Conclude però scrivendo: “Ma come disse Rossella O’Hara, domani è un altro giorno”.

Fatima Trotta e lo sfogo social sulla bellezza

La Trotta si sfoga sui social riguardo il concetto di bellezza come viene vista oggi. Nelle didascalia scrive:”La bellezza di una donna è sempre stata valutata seguendo un modello estetico di riferimento riconosciuta dalla società dalla massa oggi dai social…Dicono che esiste un modello ideale da seguire, che maggiore è la somiglianza di una donna rispetto ai parametri definiti, maggiore la donna viene considerata bella. Ma che cos’è veramente la bellezza? Un seno? Delle labbra? Un culo? Ok ma poi?? L’ideale estetico è destinato a mutare in relazione alle mode alle culture, alle consuetudini sociali…”. Sicuramente il punto sollevato dalla Trotta è corretto e fa riflettere.

Ad oggi sembra che i canoni della bellezza siano sfuggiti completamente di mano. Sui social si è diffuso il messaggio che la bellezza oggi siano le labbra gonfiate a canotto, il seno grosso rifatto e un lato B grande e perfetto. Questo genere di bellezza non è facile da ottenere in modo naturale a meno che non si è avvantaggiati da madre natura, questo induce giovani donne a ricorrere alla chirurgia estetica e altri genere di ritocchi. Ma perché bisogna per forza gonfiarsi le labbra per piacere agli altri? Sui social sembra ormai una gara a chi è più bello secondo quelli che crediamo essere i canoni nuovi della bellezza.

Ma non sono quelli, la maggior parte degli uomini e delle persone preferiscono la bellezza naturale e vera. Quindi perché questa ostinata ricerca della perfezione che non esiste? per poi essere tutte uguali con le stesse labbra, nasi e sederi? Bella invece è l’unicità di ognuno e la bellezza naturale.