La Pellegrini su Instagram condivide una foto in cui appare sdraiata su un letto in un hotel in montagna, le sue gambe lunghe sono lunghissime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La campionessa Federica Pellegrini esausta sul letto di un hotel in montagna dopo essersi allenata tanto. Sicuramente sta vivendo un periodo frenetico tra le registrazioni di Italia’s Got Talent e i duri allenamenti per le gare di nuoto per aggiudicarsi le Olimpiadi a Tokyo. Non si ferma mai la nuotatrice, però ogni tanto anche lei trova un momento per riposarsi e ricaricare le batterie.

LEGGI ANCHE>>>L’appello di Daniela: “Aiutatemi a trovare la mia madre biologica. Solo lei può salvarmi dal cancro”

Federica Pellegrini ospite speciale a C’é Posta per te

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Belen incinta di Antonino: la coppia avrebbe già scelto il nome

La bella campionessa oltre che ad essere impegnata con Italia’s Got Talent e gli allenamenti, trova anche il tempo di andare a C’è Posta per te come ospite di Maria De Filippi. A quanto pare la Pellegrini è super richiesta in televisione in questo periodo. Chissà cosa succederà nella puntata del programma della De Filippi stasera. Ci sarà anche Paolo Bonolis come ospite, la risata è garantita. La Pellegrini come ospite sarà sicuramente più tenue e controllata, lei è una sportiva, un’atleta professionista.

Infatti nel programma per cui fa uno dei giudici la vediamo sempre molto controllata e gentile. Tuttavia si alternano momenti in cui ad esempio in cui fa le flessioni con Frank Matano. La Pellegrini ha sempre quell’aria da brava ragazza, gentile e amichevole con tutti. I suoi look sono sempre super divertenti nel programma, tra salopette, giacche con perline colorate, gonne e biker neri. La sua personalità è raggiante e trasmette molta allegria, è una di quelle persone radiose che non vedi mai serie o tristi. Ha sempre il sorriso ed è contagioso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Nella sua vita lavorativa va come un treno la Pellegrini, ma in quella privata non è chiaro. Ha una relazione con il suo allenatore ma non li vediamo mai insieme e di creare una famiglia non se ne parla ancora. Chissà se vedremo la Pellegrini mamma prima o poi, sarebbe molto bello.