L’ex dj milanese e attualmente manager dei personaggi social racconta un aneddoto che nessuno conosce e dice la sua sui protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hotspot Celebrity News (@hotspotceleb)

Francesco Facchinetti è uno dei più ambiti e richiesti manager dei personaggi social e attraverso il suo lavoro ha catturato negli ultimi anni l’attenzione di molti di essi che cercano in tutti i modi di finire sotto la sua orbita.

In una recente intervista ha raccontato un aneddoto che ha incuriosito i più appassionati del mondo dello showbiz e ha detto la sua riguardo alcuni dei personaggi del GF Vip.

In particolare ha parlato dei due concorrenti più discussi degli ultimi tempi e che sono in combutta da un po’: Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

Giulia e Tommaso si conoscevano già prima di entrare nella casa di Cinecittà ma mentre l’italo-persiana aveva parlato di una grande amicizia tra i due, l’influencer milanese di tutta risposta aveva ammesso che non erano così legati fuori dalla casa e che lei stava ostentando tale amicizia strategicamente per avere maggiori consensi.

Dopo che la Salemi non ha salvato Tommaso nella catena per la finale, quest’ultimo si è sentito tradito confermando il suo pensiero riguardo la strategia della fidanzata di Pierpaolo. Da lì sono iniziate delle accese discussioni tra i due coinquilini che non si sono più frenate fino all’ultima puntata.

LEGGI ANCHE —> Belen canta una canzone e incanta tutti i suoi followers con la bellezza e il talento-FOTO

“Tommaso è il programma. A Giulia in passato ho detto di no!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

LEGGI ANCHE —> Adriana Volpe a Giovanni Ciacci: “Sei un ruffiano!”. Tutta colpa di Ilary Blasy – VIDEO

Francesco Facchinetti ha detto la sua riguardo i due personaggi più discussi della Casa: “Chi rimarrà tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi? Senza ombra di dubbio Tommaso. Però vorrei fare un appunto. Giulia ha una caratura importante nel programma ma non possiamo metterla a paragone con Tommaso perché lui è il programma. Lei è una delle protagoniste ma sicuramente non è il programma”.

Riguardo Giulia Salemi poi aggiunge: “Giulia la conosco da tantissimo tempo. Il messaggio che voglio farle arrivare è che basta lei e quando mette troppo e va oltre i limiti è inutile. Il troppo stroppia”.

Infine l’ex Dj aggiunge un retroscena di quando la bella italo-persiana gli ha chiesto di farle da manager: “Lei è venuta a chiedermi di lavorare con me un sacco di volte e le ho sempre detto di no.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

“Adesso avrei voglia io di lavorare io con lei e mi dirà di no. Questo è il gioco delle parti e ci sta”, ha concluso.