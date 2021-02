Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi e non è solo…

L’ex premier Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi con la compagna Olivia Paladino. Lungo applauso da parte dei dipendenti.

L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi. Dopo il saluto del picchetto d’onore nel cortile della sede del governo, tutti i dipendenti, affacciati alle finestre sopra il cortile, rivolgono un segno di vicinanza nei confronti dell’ex premier. Una standing ovation da brividi che dimostra quanto Giuseppe Conte fosse apprezzato a Palazzo Chigi. Per lui inizia un nuovo percorso. Sui social Giuseppe Conte cambia tutto, sparisce la carica di presidente del Consiglio dai suoi profili, sostituito da: “Giurista e Avvocato. Professore ordinario di diritto privato. Papà di Niccolò”.

Passaggio di consegne per Giuseppe Conte e incontro con il nuovo Premier Mario Draghi

Eccolo, il momento esatto in cui il Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte ha consegnato la campanella a Mario… Pubblicato da Lorenzo Tosa su Sabato 13 febbraio 2021

Cerimonia della campanella per Giuseppe Conte e Mario Draghi nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi. Il nuovo presidente del Consiglio ha giurato questa mattina al Quirinale e poi ha raggiunto il suo predecessore per prendere posto nella sede del governo. Passaggio di consegne quindi al nuovo premier Draghi accompagnato dal suono della campanella che decreta il pieno potere delle sue funzioni.

Giuseppe Conte però non ha rimpianti sul lavoro svolto in questi 2 anni e mezzo. Ai microfoni di Fanpage l’ex presidente del Consiglio commenta la giornata appena trascorsa: “È stata sobria ed efficace. Rimpianti mai, bisogna andare avanti sempre. Cosa rimane? È stata una grande esperienza, spero di essermi migliorato anche come persona”.

Non passano inosservate le lacrime di Rocco Casalino. Il portavoce di Conte, vestito d’ordinanza e mascherina bianca sul volto, si commuove e dice momentaneamente addio a Palazzo Chigi.