Taylor Mega pare abbia dimenticato il suo Tony Effe della Dark Polo Gang. I due si erano lasciati da un po’ e la bella influencer lo aveva confermato da poco sui social. Ora pare però che sia già in buona compagnia.

Prima i due non avevano chiarito se si fossero lasciati o meno, poi le domande per lei si facevano insistenti e allora la bella bionda ha voluto dare a tutti la spiegazione. “Non sono fidanzata. Pensavo fosse stato chiarito ormai, ma visto che me lo chiedete da settimane ecco la risposta”, aveva spiegato Taylor nelle sue Instagram Stories dicendosi felice per i bellissimi ricordi che porterà nel cuore.

Ma oggi ci mostra il suo “My Valentine” e non è un uomo. È in compagnia di una bella mora che abbraccia e stringe a sé. Non sappiamo chi sia, forse una sua amica con la quale ha deciso di trascorrere il suo San Valentino nell’era del Covid, anche se molti si chiedono, sarà la sua nuova fiamma?

Del resto Taylor non ha mai nascosto di professare l’amore con la A maiuscola, per lei non ha sesso, età e nazionalità come lei stessa ha detto tempo fa ammettendo di aver “avuto molte esperienze con donne”.

Taylor Mega e la sua amica, critiche sui piedi

Taylor Mega non ha paletti fissi, lo sappiamo e dunque se anche la bella ragazza con la quale compare in foto fosse la sua nuova fiamma non ci sarebbe da sbalordirsi. Anche definirla come bisessuale a lei non piace: “Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza – ha spiegato in una vecchia intervista – Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo. Potrei innamorarmi di una persona con molti più anni di me come di un ragazzino di 18 anni”.

Ma ai fan questo non importa. Loro questa volta si concentrano sui piedi che le due ragazze hanno scoperti. Gran parte dei commenti sono tutti riferiti ai piedi della ragazza che posa insieme a Taylor. Piovono commenti osceni per lei da parte degli utenti che sottolineano come quella specifica parte del corpo non sia affatto curata.

“Sarai na figa ma i piedi curateli cocca” parte il primo e poi a ruota libera. “Secondo me i piedi curati di una donna bella sono importanti, mio parere…” e poi ancora “A me fa schifo vedere un uomo coi calli ai piedi ,figurate na donna….🥵” fino a “Piedi orrendi”.