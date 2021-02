La bella presentatrice trentina pubblica un post su Instagram dove si lascia immortalare in una posa sexy con indosso solo un accappatoio.

Adriana Volpe è un personaggio molto amato e discusso. Ha fatto molto parlare di sé il suo controverso rapporto con il collega Giancarlo Magalli e la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno in cui si è resa protagonista e ha dovuto abbandonare il reality in anticipo per la morte del suocero di Covid-19.

Era considerata una delle papabili vincitrici, quell’anno ha trionfato Paola Di Benedetto che si è aggiudicata la preferenza degli italiani.

Il sogno di Adriana era quello di tornare in Tv a svolgere il suo lavoro di conduttrice e aveva espresso in più occasioni il desiderio proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Una volta uscita le si è prospettata una bella opportunità, quella di condurre Ogni Mattina su Tv8 che dal 29 giugno 2020 va in onda in diretta dal lunedì al venerdì tenendo compagnia ai telespettatori dalle 9:45 alle 14:10.

Nonostante il programma abbia rischiato più volte di chiudere i battenti a causa degli ascolti bassi, Adriana l’ha difeso con le unghie e con i denti ed è riuscita a portarlo avanti credendo molto insieme alla sua squadra al progetto.

Adriana eterea nel giorno di S. Valentino

In questo scatto si mostra in tutta la sua bellezza mentre indossa un accappatoio e si dondola sopra a una sedia appesa al ramo di un albero. Il giorno di San Valentino probabilmente Adriana lo festeggerà da single, infatti dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli sembrerebbe che il cuore della bella Adriana sia libero.

Nella didascalia della foto aggiunge: “L’amor proprio significa anche accettare ogni parte di te. Ho deciso di volermi bene…”