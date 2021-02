La conduttrice Alessia Marcuzzi sfoggia il suo nuovo outfit particolarissimo: jeans e reggiseno per la gioia dei suoi fan.

L’amatissima conduttrice, Alessia Marcuzzi, da poco tornata al comando de Le Iene ha dimostrato quali siano le sue intenzione in questa giornata dedicata alla festa degli innamorati. Poco focus su cuoricini e smancerie e molta cura ai dettagli. Un comportamento da vera showgirl, ma che come molti sanno, al di là delle apparenze nasconde un cuore molto grande. Scopriamo insieme il suo nuovo originale outfit scelto per l’occasione.

Alessia Marcuzzi e la cura del dettaglio per San Valentino

Postato poco meno di un’ora fa sulla sua pagina Instagram, gli scatti di Alessia stanno raccogliendo un esiguo numero di apprezzamenti e di commenti positivi. Si tratta di una prima istantanea in cui la bionda conduttrice appare di fronte allo specchio indossando soltanto un paio di comodi jeans dalla tinta scura ed un reggiseno bianco da contrasto. Un outfit sicuramente molto semplice e minimale ma che non lascia celato il suo carisma.

Mentre nella seconda Alessia mostra il dettaglio che risiederebbe nello smalto apparentemente color ciliegia scelto forse proprio in concomitanza con il colore primordiale dell’amore, e dunque dedicato al giorno di San Valentino, ma questa resta soltanto una supposizione.

La certezza invece risiede nella reazione dei suoi ammiratori alla visione della presentatrice romana di questa mattina. Nonostante abbia apportato nessuna didascalia alle due fotografie, gli oltre 50mila like sembrano parlare al suo posto, ugualmente per quel che riguarda i commenti, tra i quali un: “Sempre bellissima 🌹🌹🌹” sembra sovrastare tutti gli altri.