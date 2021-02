Furto a casa di Carlo Ancelotti: la figlia del mister mette in fuga i ladri

Paura per l’allenatore Carlo Ancelotti: venerdì sera la sua casa in Inghilterra è stata svaligiata. All’interno c’era la figlia Katia, che ha messo in fuga i ladri

Grande paura per Carlo Ancelotti, celebre allenatore italiano, oggi di stanza in Gran Bretagna. Mentre il coach dell’Everton era assente, due malintenzionati si sono introdotti nella sua abitazione nel Lancashire, regione del nord ovest dell’Inghilterra, trafugando beni per migliaia di euro.

Secondo le forze dell’ordine britanniche, l’allarme di casa Ancelotti è scattato alle poco dopo le 18:30 di venerdì. Nei filmati di sorveglianza si vedono due uomini che indossano impermeabile e passamontagna neri. I ladri sono riusciti a fare effrazione, ad entrare nella residenza e a sottrarre la cassaforte. Sicuramente volevano approfittare del fatto che in quel momento Ancelotti fosse impegnato allo stadio, per allenare l’Everton in vista della partita contro il Fulham.

Katia, la figlia di Carlo Ancelotti, mette in fuga i ladri

Tuttavia l’abitazione non era vuota come i malviventi avrebbero sperato. All’interno c’era Katia, la figlia dell’allenatore. Allertata dai rumori, si è resa conto degli intrusi in casa e ha richiesto l’intervento della polizia. Ma ai ladri è bastato accorgersi della sua presenza per darsi immediatamente alla fuga.

Un fatto spiacevole che contrasta con la descrizione idilliaca del luogo, fatta da Ancelotti in un’intervista di qualche giorno fa al quotidiano americano New York Times. “È un posto bellissimo – aveva raccontato il tecnico – vicino al mare. C’è una spiaggia lunghissima, ci sono percorsi per andare in bici e altri per farsi una passeggiata. Puoi arrivare a Formby a piedi seguendo il lungomare. E poi c’è l’installazione di Gormley, cento statue sulla spiaggia rivolte verso il mare. Mi piace davvero molto“.

Adesso le autorità inglesi si stanno mobilitando per identificare gli autori del furto, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza e alla testimonianza della coraggiosa Katia.