La conduttrice romana ha postato alcune stories su IG dove mostra il regalo che ha fatto a suo marito per la festa degli innamorati e la reazione è tutta da ridere.

Ilary Blasi ultimamente si diletta a postare numerose stories su Instagram dove rende partecipi i followers della sua quotidianità e senza dubbio ciò che li tiene incollati al suo profilo sono gli attimi condivisi insieme a suo marito Francesco Totti.

Ilary spesso organizza degli scherzi al marito che senza mezzi termini risponde al gioco in maniera del tutto esilarante facendo divertire i seguaci della bella conduttrice di Canale 5.

L’ultimo scherzo è stato quello relativo al regalo di S. Valentino. Ilary insieme alla sua amica e hairstylist Alessia Solidiani si trovava in un bar di Roma e ha notato una volta giunta in cassa dei Baci Perugina racchiusi in un finto mazzo di fiori e subito ha ideato lo scherzo per il marito.

La reazione del Capitano

Una volta arrivata a casa ha dato il regalo a Francesco Totti nascondendolo in una busta che non avrebbe destato troppi sospetti. Totti probabilmente già immaginava che fosse qualcosa di ironico e non il vero regalo, ha aperto il pacchetto con la presenza divertita della piccola Isabel e appena ha visto il suo contenuto ha risposto “Ma vaff***, Ilary!“, sorridendo.

Dopodiché ha preso il mazzetto la piccola Isabel e l’ha portato in camera della sorella più grande Chanel chiedendo se avrebbe voluto regalarlo al fidanzato. La secondogenita della coppia si è nascosta il volto perché non voleva farsi riprendere dalla madre e ha risposto: “I regali di San Valentino li devono fare gli uomini, non le donne!”. E quando la mamma le ha chiesto se le piaceva il mazzetto Chanel ha risposto con un secco: “No!”

Le stories di Ilary Blasi poi si sono concluse con il vero regalo in casa Totti: due grandi mazzi di rose rosse che ne contenevano alcune bianche con cui si leggeva la scritta ‘Ti amo‘ e dei petali sparsi nella stanza per rendere tutto ancora più romantico.