Caterino Balivo divertita: location inaspettata per San Valentino

Caterina Balivo si mostra felice al fianco del marito e dei figli. Dolci scatti, postati sulla sua pagina Instagram, la ritraggono divertita con la famiglia allo zoo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Teneri scatti postati sui social da Caterina Balivo per San Valentino. La conduttrice si mostra sulla pagina Instagram al fianco del marito e dei due figli. Un carosello di foto che mostra la felicità condivisa dalla famiglia. Una prima foto ritrae la Balivo e il marito Guido Maria Brera vicini. Entrambi, pur avendo il volto coperto dalla mascherina, sembrano contenti come non mai. La seconda foto mostra la coppia al fianco dei loro due figli, Guido Alberto e Cora. La famiglia riunita al completo si trova allo zoo. Sullo sfondo emerge un elefante.

Per la gita la Balivo ha scelto un look dai colori neutri. Maglioncino rosa e borsa, pantaloni e cappotto bianchi. Unico elemento di stacco sono le scarpe nere dal modello sportivo che rendono l’outfit giovanile e sbarazzino.

“Amore è San Valentino! Bene. Fine della festa”, il commento ironico della conduttrice. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei 1,4 milioni di follower della Balivo.

LEGGI ANCHE > Caterina Balivo pronta ad andare a letto con la vestaglia, incantevole poesia – FOTO

Caterina Balivo l’amore per la famiglia: di nuovo in tv nel ruolo di giudice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE > Caterina Balivo, il motivo per cui ha lasciato “Vieni da me”, c’entra il marito

Caterina Balivo è legata a Guido Maria Brera da molti anni. Dirigente, Guido è anche noto per la sua carriera da scrittore di romanzi. Dal 2014 si è unito in matrimonio con Caterina. Dal loro amore sono nati due splendidi figli. Guido è padre di altri due figli avuti da un precedente matrimonio.

In questo periodo Caterina è al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a Il Cantante Mascherato. Tra i giurati, sta apprezzando molto la trasmissione. Un ritorno per la conduttrice che aveva deciso di staccare dai tanti impegni per dedicarsi alla famiglia. Dopo il successo conseguito con la conduzione di Detto Fatto e Vieni da me, Caterina riprende la sua attività televisiva nel programma della Carlucci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Accanto a lei nella giuria della seconda edizione della trasmissione vi sono Costantino della Gherardesca, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.