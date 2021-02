GF Vip, topo nella casa? Il VIDEO horror è diventato virale. Tommaso Zorzi stava andando a dormire ieri sera quando c’è stato un movimento sospetto vicino al letto

Un video sospetto sta circolando in rete che riguarda la casa del Grande Fratello Vip. Il reality, cominciato lo scorso 14 settembre, è ancora in corso e i ragazzi stanchissimi sono ancora nella casa. Sono in molti a non farcela più, praticamente tutti, ma mancano solo due settimane alla fine e poi finalmente potranno rincasare. Intanto anche la casa sta risentendo di tutti questi mesi e ieri sera c’è stato un movimento sospetto nella camera blu dei ragazzi che ha spaventato gli utenti sul web.

GF Vip, un topo nella casa? Il video che ha spaventato tutti

Ma è un topo? Molti dicono sia una piuma MA SI MUOVE TROPPO SCUSATE 🐁✈️ #GFVIP pic.twitter.com/Jju5fuzpnw — Trash Italiano (@trash_italiano) February 14, 2021

Tommaso Zorzi era tornato in camera, si era messo il pigiama ed era pronto per rimettersi a letto, quando all’improvviso accanto al suo materasso c’è stato un movimento sospetto. Dal video sembra essere davvero un topo, qualcun altro invece sostiene che sia soltanto qualche pezzo del vestito che Giulia Salemi ha indossato ieri sera in occasione della festa a tema. Ciò che spaventa i telespettatori non è tanto la presenza ma il movimento, e da ieri i social stanno chiedendo a gran voce di far controllare per la sicurezza dei ragazzi che stanno dentro da così tanti mesi.

Il video sta facendo il giro del web da almeno dieci ore: guardandolo bene, a voi invece cosa sembra? Un topo o soltanto un vestito?