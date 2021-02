Anche gli attori hanno alcune serie tv o film in cui si trovano maggiormente a loro agio lavorare, anche Can Yaman ha la sua. Scopriamo quale

È indubbio che l’attore turco Can Yaman sia al momento al centro della cronaca per la sua grande popolarità raggiunta con le serie tv Daydreamer e Bay Yanlis, ma anche per la storia, a lungo taciuta, con la giornalista sportiva Diletta Leotta.

I due dopo alcune foto paparazzate in un hotel a Roma, sono usciti allo scoperto nei rispettivi profili social con foto a dir poco romantiche e sdolcinate. Nell’ultima sono abbracciati teneramente mentre accarezzano il muso di uno splendido destriero in un maneggio. Diletta ha scritto: “C’era una volta…”. La favola tra i due sembra si stia realizzando e sono in molti a tifare per loro.

Cosa pensa Can Yaman delle serie tv in cui ha lavorato. I dettagli dell’intervista

In una recente intervista al sito Gossipetv, è stato infatti chiesto a Can Yaman quale fosse, tra Daydreamer e Bay Yanlis, la sua serie preferita. Lui non ci ha girato affatto attorno e ha centrato subito il punto della questione.

“Daydreamer sarà e rimarrà sempre speciale per me. Anche Bay Yanlis lo è, visto che è una serie magnifica e importante. Il personaggio che interpreto ora ha delle caratteristiche che adoro molto. Recito con grande gusto. Con Can Divit avevo delle restrizioni. Nella sceneggiatura non ero così libero”.

La sua confessione quindi va a parare sulle maggiori restrizioni che alcune parti comportano per gli attori: “Qualche volta la sceneggiatura ti costringe a recitare in un certo modo, perché la scena non ti permette di improvvisare granché. Mentre in questo personaggio ci si improvvisa di più”.

“Questa maggiore libertà mi fa sentire meno legato. Ad esempio nel linguaggio, così come nel comportamento. Certo Daydreamer sarà sempre speciale per me e non nascondo che da parte mia c’è una vena nostalgica. Però ora con Bay Yanlis mi sento, dal punto di vista attoriale, più libero e scatenato”.

