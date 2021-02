Mediaset è rivoluzione, cambia ordine dei programmi: le novità

A Mediaset cambiano le cose. Rivoluzione nel palinsesto: un nuovo appuntamento in arrivo e un programma in stand-by

Momenti novità per Mediaset ed in particolare per la rete ammiraglia. Su Canale 5 a breve i palinsesti cambieranno con nuovi ingressi nella programmazione e anche rinvii.

Sarà il mese di marzo che accoglierà alcune novità. Tra queste l’ormai nota Isola dei famosi e arriverà anche il serale di Amici di Maria de Filippi. Il talent sta avendo sempre più successo con gli ascolti che sono saliti ulteriormente a causa della pandemia e del fatto che si sta di più a casa.

Un format consolidato ormai al quale il pubblico è affezionato e che di anno in anno continua a crescere. In queste ultime settimane, soprattutto con la diretta del sabato pomeriggio ha raggiunto picchi di share che hanno superato il 20%.

Ma quando inizierà il serale si chiedono i fan? Presto e un altro programma sarà costretto a fare le valige per ora.

Mediaset, Maria rivoluziona il palinsesto: programma rinviato

La regina degli ascolti Mediaset, Maria de Filippi, è pronta a rivoluzionare il palinsesto di Canale 5. Il serale di Amici è programmato con l’inizio per il prossimo 10 marzo. Una messa in onda al mercoledì in attesa di passare successivamente al sabato.

E così anche se per breve tempo, Maria la sanguinaria come la chiamano negli ambienti di lavoro, sarà presente per due sere a settimana sul piccolo schermo, con Amici al mercoledì e C’è posta per te al sabato che dovrebbe concludersi il prossimo 20 marzo.

A pagare le spese di tutto questo saranno Pio e Amedeo che vedono per ora rinviato il loro show. Felicissima Sera dovrebbe essere il titolo del programma, che pare che Mediaset abbia deciso di spostare a data da destinarsi per fare posto all’inizio di Amici. E così i due comici dovranno aspettare per il momento prima di arrivare in prima serata attendendo che una delle sere del palinsesto si liberi.

