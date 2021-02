La prima moglie di Zenga ed ex modella, Elvira Carfagna, ospitata da Barbara D’Urso ha rivelato il tradimento del marito.

L’incantevole ex modella Elvira Carfagna è stata ospite nella serata di ieri nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso di Live – Non è la D’Urso. Nota per essere stata la prima moglie dell’allenatore Walter Zenga. Ripercorrendo alcune tappe della sua carriera, come quelle intraprese durante gli anni di matrimonio con l’ex portiere italiano, si è lasciata sfuggire un’inattesa rivelazione.

Elvira Carfagna, le parole della prima moglie di Zenga

Ascoltata con la dovuta apprensione da Barbara, Elvira ha spiegato le difficoltà della coppia affrontate in un particolare momento di crisi fra i due. Secondo il parere della Carfagna l’ex marito l’avrebbe tradita anni fa con la conduttrice televisiva Roberta Termali, e più precisamente nel periodo in cui Walter partecipava in sua compagnia ad un programma televisivo.

Una partecipazione, quella di Elvira, che dopo un momento di quiete apparentemente instaurato nella scorsa settimana, ha coinvolto molteplici peripezie, e talvolta non del tutto positive, dell’allenatore di origini milanesi. Seguendo le dinamiche suggerite dal racconto dell’attuale triatleta, infatti, lasciano intuire come la loro storia d’amore si sia conclusa definitivamente proprio in seguito al suddetto tradimento.

Senza dimenticare di risvegliare antichi rancori dunque Elvira ha continuato le sue dichiarazioni su Walter, spiegando di come avesse scoperto della liaison tra i due soltanto accidentalmente nei camerini della trasmissione. In quel momento Zenga è rimasto all’oscuro delle sue parole, sino al successivo collegamento in diretta, avvenuto solo poco più tardi. In cui ha espresso chiaramente di non avere memoria di quell’accadimento.