La showgirl Pamela Prati veste una camicia da uomo con uno stile impeccabile, accompagnata da un intimo mozzafiato fa girare la testa.

La nota showgirl di origini sarde, Pamela Prati, ha da poco condiviso con i suoi ammiratori il suo ultimo contenuto su Instagram direttamente dalla capitale romana. Nello sfondo abbastanza curato nei dettagli appaiono un tappeto rosso ed alcuni quadri ben incorniciati, ma in maniera bel distinta emerge la figura incredibilmente sensuale della fotomodella anni ’80. Scopriamo i dettagli.

Pamela Prati in intimo mozzafiato, mostra il suo amore per le camicie da uomo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

La testa all’indietro come per chiedere una pausa, così come un’assoluta nonchalance, sono le caratteristiche primarie dell’attrice ed ex modella italiana nella giornata di oggi. Indossando soltanto una camicia da uomo in tinta bianca ed un intimo nero in contrasto con quest’ultima, lo spettacolo per i suoi fan sembra ormai essere stato assicurato.

Senza rinunciare ad indossare i tacchi, Pamela, sfodera in maniera molto criptica un sorriso molto leggero ma volto verso l’ignoto, un modo di fare che farebbe attribuire alla sua personalità non poco mistero. Lo scatto ha già fatto il pieno di apprezzamenti e di commenti volti ad esaltare ancor di più il suo carisma.

“Adoro le camicie da uomo😉💋 Buon inizio settimana a tutti💋♥️🦋“, ha esordito la libertina soubrette nella sua didascalia al post. Un augurio che ha ricevuto la sua risposta in quella dei suoi fan. “Buon inizio settimana a te Stupenda Pamela ❤️🔥💋” è stato uno dei commenti maggiormente quotati all’instantanea dalle sfumature prettamente osé.

