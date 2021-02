Partita iva ultimissime: che cos’è il contributo a fondo perduto

Avete già sentito parlare del contributo a fondo perduto? Tra le ultimissime della Partita Iva c’è un’importantissima novità. I dettagli

E’ appena iniziato il 2021 e l’Italia è pronta a vivere una nuova battaglia. Non bastava il coronavirus che da un anno mette in ginocchio il Paese, ma anche la caduta del Governo e con esso importanti novità in ambito politico e economico. Tra le ultimissime c’è l’argomento che riguarda la Partita Iva. A tal proposito il decreto ministeriale del 27 gennaio 2021 ha ridefinito la modalità di attuazione delle misure a supporto della piccola imprenditoria nascente, confermando i finanziamenti agevolati e il contributo a fondo perduto per chi ha da poco avviato, o sta per avviare, un’attività. Come si calcola? Scopriamolo insieme.

Partita Iva ultimissime: come calcolare l’importo del fondo?

Secondo le ultime disposizioni coloro che hanno aperto la Partita Iva da meno di tre anni possono richiedere un finanziamento agevolato, con interesse a tasso zero. L’importo non deve superare il 90% della spesa ammissibile. Mentre il contributo a fondo perduto può essere pari al 20%, ma deve essere utilizzato solo per l’acquisto di attrezzature e software necessari al lavoro. Le modalità di calcolo per ottenere il contributo a fondo perduto non sono ancora confermate e delineate. Il calendario delle scadenze per la presentazione della domanda è in fase di definizione. I lavoratori montani che possiedono una partita iva, cioè coloro che risiedono in un comune montano colpito da una calamità naturale, non devono richiedere altri contributi.

Le modalità di richiesta per il contributo a fondo perduto dei lavoratori montani è stata delineata dal provvedimento n. 36282/2021 emanato il 5 febbraio 2021.

