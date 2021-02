Un ragazzo di 12 anni ha sparato contro un ladro 19enne che si era introdotto in casa della nonna per rubarle del denaro.

Ha sparato ad un ladro che aveva fatto irruzione in casa per rapina dei soldi alla nonna. Questo quanto avrebbe messo in atto un ragazzino di soli 12 anni all’interno di un’abitazione di Goldsboro, nel North Carolina (Usa). Secondo quanto ricostruito, due malviventi si sono introdotti nella casa e per estorcere del denaro ad una 63enne le hanno sparato ad una gamba. Il nipotino, per difendere la donna, ha impugnato una pistola ed ha sparato ad uno dei due ladri, un 19enne, che sono scappati. Il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale, dove poi è deceduto.

Leggi anche —> Trovato il corpo mutilato di un bambino: la macabra ipotesi

Usa, rapina in casa di una donna: ragazzo di 12 anni spara e uccide un ladro per salvare la nonna

Leggi anche —> Donna incinta scomparsa, polizia si imbatte in una “valigia degli orrori”

Un ragazzo di 12 anni ha sparato ad un giovane ladro che è poi morto in ospedale per le ferite riportate. La vicenda si è consumata nella notte di sabato scorso, 13 febbraio, in una casa di Goldsboro, cittadina del North Carolina, negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione del Daily Mail, due rapinatori si sono introdotti con il volto coperto nell’abitazione della 63enne Linda Ellis e, per cercare di estorcerle del denaro, le hanno sparato ad una gamba. In casa c’era anche il nipotino 12enne della donna che, per difenderla, ha preso una pistola ed aperto il fuoco contro i rapinatori ferendone uno. I due successivamente si sono dati alla fuga.

Presso l’abitazione sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini e i paramedici che hanno portato la 63enne in ospedale, dove ora si trova ricoverata non in gravi condizioni. Il malvivente ferito, un ragazzo di 19 anni, è stato ritrovato esanime a pochi isolati di distanza ed è stato trasportato d’urgenza presso il Wayne UNC Health Care, dove poco dopo è morto per le gravi ferite riportate.

Ancora in corso le ricerche dell’altro ladro che è riuscito a far perdere le proprie tracce in seguito alla rapina. Le autorità statunitensi che si stanno occupando del caso, riporta il Daily Mail, non avrebbero ancora aperto nessun procedimento contro il ragazzo di 12 anni che, per gli inquirenti, avrebbe sparato per legittima difesa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il dipartimento di Polizia ha invitato chiunque avesse informazioni sull’accaduto o si fosse accorto di qualcosa di farsi avanti in modo da poter far chiarezza sulla vicenda.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 13 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.

https://www.youtube.com/watch?v=o75JgcS9O1U&ab_channel=TgYesLifeMagazine