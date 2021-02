Laura Chiatti, sexy Cappuccetto a caccia del lupo…che favola! – FOTO

Laura Chiatti ha incantato i suoi tanti fan dei social con uno scatto in cui si mostra nell’insolita veste di una Cappuccetto sexy

Laura Chiatti infiamma il web pubblicando una foto in cui si mostra nell’insolita e provocante veste di Cappuccetto Rosso. In pieno tema carnevalesco infatti l’attrice ha lasciato i suoi tanti follower di Instagram a bocca aperta grazie ad una foto carica di sensualità. Proprio come il personaggio della famosa favola Laura indossa un abitino decisamente sexy che lascia scoperte le sue lunghe gambe impreziosite da divertenti calze a righe bianche e rosse. La sua espressione maliziosa mentre si scatta questo selfie allo specchio è riuscita non solo a far girare la testa agli ammiratori ma certamente anche ad accendere inconfessabili desideri. Nella didascalia Laura si chiede se è lei a dover aver paura oppure il lupo…una domanda che a voler ammirarla in quella posa estremamente sexy non lascia molti dubbi sulla risposta.

Laura Chiatti e il ricordo del suo dramma giovanile

In una recente intervista Laura Chiatti ha ricordato un periodo triste della sua giovinezza in cui ha vissuto un profondo disagio legato all’immagine del suo corpo. A quanto pare una delle attrici più apprezzate ed amate del cinema italiano da ragazzina viveva male il fatto di avere un seno piccolo. Un disagio che circa dodici anni fa era tornato a ripresentarsi dopo un forte dimagrimento dovuto allo stress. “Avevo chiuso una storia d’amore e per questo avevo perso molto peso, solo quando mi sono ripresa sono riuscita a ritornare ad una seconda“.

L’attrice ha confessato che, nonostante l’amore del pubblico, continua a sentirsi una persona insicura che non si sente per nulla una donna sensuale. Solo grazie alla maternità è riuscita a ritrovare un maggiore stabilità mettendo la serenità dei figli in primo piano rispetto alla sua.