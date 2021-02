Storie Italiane, lo sfogo in diretta: “Ancora questa mentalità”

Puntata del 16 febbraio di Storie Italiane, in collegamento ospiti e opinionisti che hanno dato luogo a discussioni in diretta

Si è da poco conclusa un’altra imperdibile puntata del programma di cronaca e attualità Storie Italiane. La trasmissione è condotta da Eleonora Daniele, una delle presentatrici più note della Rai che ogni mattina ci lusinga con argomenti e temi molto importanti. Oggi nella prima parte insieme agli ospiti in studio e in collegamento ha trattato l’omicidio di Piera Napoli, della quale le telecamere della trasmissione ripreso alcune scene del funerale in diretta da Palermo. Dopo il servizio un’opinionista ha dato libero sfogo alla sua opinione: “Ancora questa mentalità” ha urlato.

Storie Italiane: di chi è lo sfogo in diretta?

Dopo il servizio l’opinionista Alba Parietti non è di certo rimasta zitta anzi ha dichiarato quale fosse la sua posizione al riguardo senza lasciare indietro nulla: “Siamo tornati agli anni ’50, quando il delitto d’onore, si chiamava così, era considerato giusto? – e poi aggiunge – “Un signore si presenta, come se fossimo rimasti a quegli anni, in carcere o dai carabinieri e dice di aver ucciso la sua donna perché aveva un amante e voleva lasciarlo”. Anche gli altri ospiti sono rimasti senza parole come la Parietti ed infatti Cinzia Tani e Maria Rita Parsi hanno poi commentato l’accaduto ribadendo l’atrocità dell’episodio.

Non solo oggi si è parlato di un femminicidio. La Daniele è sempre una garanzia, riesce a toccare temi profondi che danno ancora una volta la conferma della qualità del programma. Il pubblico italiano infatti segue con passione la trasmissione, sempre attuale e mai banale.

