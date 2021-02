Il talentuoso giornalista, autore e conduttore televisivo italiano sembrerebbe aver intrapreso una nuova relazione: ecco chi è la fortunata..

Il nuovo scoop alla Rai vede protagonisti proprio loro: Alberto Matano e Andrea Delogu.

La famosissima conduttrice televisiva e radiofonica, nonché scrittrice italiana, si è separata dal marito Francesco Montanari, dopo cinque anni di matrimonio.

I followers più indagatori avevano già scovato dei misteriosi like, complimenti, cuoricini e altri commenti tra i due noti personaggi dello spettacolo.

L’ultimo inequivocabile segnale è stata una IG stories postata dalla Delogu, in cui mostra la nonna intenta a guardare in tv proprio Alberto Matano: il tutto fa da sfondo ad un grade cuore disegnato.

LEGGI ANCHE >>> Andrea Delogu e la FOTO che nessuno si aspettava: “L’onore più grande della mia vita”

Aumentano i sospetti: “Nonna Rina e Alberto Matano un amore infinito!“

LEGGI ANCHE >>> Andrea Delogu, a letto è sensualissima, la FOTO in pigiama è un incanto

La foto è accompagnata da una frase ancora più sospetta: “Nonna Rina e Alberto Matano un amore infinito!“.

Secondo gli attenti followers, ai quali non sfugge mai nulla, “l’amore infinito” tra il noto presentatore e la nonna della rossa non è altro che un modo per camuffare un sentimento che prova lei stessa.

I due sono finiti al centro dei riflettori, anche a causa di un commento lasciato dalla probabile fiamma di Andrea, sotto un post in cui si fotografa allo specchio nella casa in cui è andata a vivere dopo la separazione, con indosso soltanto una maxi felpa rossa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il messaggio dice: “A figa“, accompagnato da un cuoricino rosso. Sarà amore tra i due? Non ci resta che aspettare, “se son rose fioriranno!”