Belen Rodriguez, rispunta la farfallina, ma è più grossa – FOTO

Belen Rodriguez sfodera di nuovo la farfallina, ma i followers non possono non notare l’evidente cambiamento

La showgirl argentina sembra vivere con estrema felicità la seconda gravidanza. Belen, che appena una settimana fa annunciava di aspettare un figlio da Antonino Spinalbese, sommerge i followers di scatti e stories. Le testimonianze social mostrano la modella ancora impegnatissima per quanto concerne il lavoro. La Rodriguez, che non si lascia di certo fermare dalla gravidanza, spende le proprie giornate in servizi e shooting, apparendo sempre più bella. Ancora, tuttavia, non si conosce il sesso del nascituro, e non è detto che l’argentina voglia svelarlo agli utenti. Di recente, la bella Belen ha “rispolverato” la farfallina, che il pubblico conosce molto bene. Questa volta, però, il risultato è decisamente diverso.

Belen Rodriguez, rispunta la farfallina, ma non è come sembra – FOTO